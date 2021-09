Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga, em Olaria, Nova Friburgo - Reprodução Internet

Publicado 01/09/2021 09:53 | Atualizado 01/09/2021 09:54

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou um comunicado sobre casos positivos de Covid-19 entre funcionários da saúde da Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga, no bairro Olaria. Segundo a Secretaria, alguns profissionais testaram positivo e foram afastados das funções por meio de atestado médico até que se recuperem e passem o prazo de contágio da doença.

Com isso, a unidade está com uma equipe de enfermagem reduzida, sendo necessário o fechamento da sala de vacinação de rotina a partir desta quarta-feira (1/09). A orientação da Secretaria é de que as pessoas que precisam tomar qualquer vacina de rotina, que procurem a sala de vacinação da Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro.