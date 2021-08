Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Prefeitura de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 28/08/2021 16:08

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para Juventude, realizam a XV Conferência Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo nesta segunda-feira (30/08), das 13h às 17h. Com o tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, a conferência será realizada de forma virtual, com transmissão ao vivo no Youtube.

O evento seguirá as orientações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que visam garantir a participação popular e setorial para aprimorar as propostas e políticas de desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). As inscrições para a eleição dos delegados municipais podem ser feitas através dos formulários on-line e poderão também ser feitas no dia da conferência, a partir da abertura, pelo chat da transmissão.



A programação terá palestra Magna com Edna Alegro, conselheira titular do CNAS, debate, leitura e deliberação das propostas e eleição dos delegados. A conferência contará com a participação da presidente do CMAS, Ana Olívia Verly Waldhelm, do prefeito Johnny Maycon, do secretário municipal de Assistência Social, Marcinho Alves, da presidente da Comissão de Promoção e Assistência Social, da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual da Câmara Municipal de Nova Friburgo, a vereadora Maiara Felício, e da representante dos usuários do Suas, Flavia Raposo.