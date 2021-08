Prefeitura de Nova Friburgo assumiu a administração da clínica - Divulgação

Prefeitura de Nova Friburgo assumiu a administração da clínica Divulgação

Publicado 28/08/2021 15:15

A Comissão de Apoio Técnico (CAT) da Saúde Mental de Nova Friburgo iniciou, nesta sexta-feira (27/08), o processo de acompanhamento presencial junto aos profissionais da Clínica de Repouso Santa Lúcia. Segundo a Prefeitura, a CAT foi recebida e acompanhada por integrantes técnicos da clínica, que deram todo o suporte e atenção necessários, dando início ao processo efetivo de desinstitucionalização dos internos.

A CAT é composta por uma equipe multidisciplinar formada pela psicóloga responsável pelo processo, Helena Ventura; administrativo, Wallace Ribeiro; médico psiquiatra, Pedro Gouveia; responsável técnica, Vilma Dias (terapeuta ocupacional); e pela enfermeira Marina Almeida.

Ainda de acordo com a Prefeitura, em paralelo ao processo de acompanhamento presencial na Clínica de Repouso Santa Lúcia, a estão sendo promovidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oito processos licitatórios para aquisição de itens como medicamentos e alimentação. Os processos estão tramitando com prioridade interna no Executivo Municipal, de modo a dar máxima celeridade ao andamento dos mesmos.