Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 24/08/2021 20:10

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quarta-feira (25/08), a aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca para as pessoas com data prevista até o dia 25 de agosto. Sobre a imunização, a Secretaria ressalta que, devido a escassez da Astrazeneca em todo o país, o município vacinará a população com todas as doses que estão em estoque, sendo assim, não haverá reposição de imunizantes neste dia.

Também na quarta-feira, pessoas com 31 anos que estão com a segunda dose da CoronaVac agendada para o dia 25 de agosto poderão receber a vacina.

Para estes grupos a imunização acontece das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na UBS/ESF de São Geraldo.

Quem está com a segunda dose da Astrazeneca agendada para depois do dia 25 de agosto precisará esperar o envio de uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde para o Governo do Estado do Rio de Janeiro repassar a Nova Friburgo.

Na quarta e quinta-feira, 25 e 26, completarão o esquema vacinal as pessoas com comorbidade acima de 18 anos e que receberam a primeira dose da Pfizer. A vacinação para esse público acontece somente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no bairro Lagoinha, das 9h às 15h.

É necessário a apresentação do CPF, RG, cartão do SUS, comprovante de residência e carteirinha de vacinação para quem for receber a segunda dose