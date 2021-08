11º BPM Nova Friburgo - Divulgação

11º BPM Nova FriburgoDivulgação

Publicado 24/08/2021 18:08

Os policiais militares do Serviço Reservado e da Supervisão, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo, prenderam nesta terça-feira (24/08), um homem de 19 anos, suspeito de participar de um assalto à mão armada que aconteceu nesta segunda-feira (23/08), em um estabelecimento comercial na Avenida Governador Roberto Silveira, no bairro Jardim Ouro Preto, no distrito de Conselheiro Paulino.

O suspeito foi preso na Rua XV de Novembro, no bairro Olaria, após ser reconhecido como autor do crime, no qual foram roubados três aparelhos celulares e dinheiro do caixa do estabelecimento comercial. Outros dois envolvidos também já foram identificados pela PM e estão sendo procurados.