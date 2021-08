"Dia D" de vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

"Dia D" de vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 23/08/2021 08:37

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (21/08) um “Dia D de Vacinação Contra a Covid-19” para imunizar as pessoas com 18, 19 e 20 anos. No mutirão, que teve como objetivo avançar com a aplicação da vacina na população adulta, 4.102 pessoas foram vacinadas.



As aplicações aconteceram das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha, onde foram imunizadas, de acordo com a Secretaria de Saúde, 1.679 pessoas; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria, onde foram vacinadas 1.397 pessoas; e no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino, com a imunização de 1.026 pessoas.

Agora, a Coordenadoria de Imunização, vinculada à Atenção Básica, deve avaliar os resultados do mutirão, caso necessário, divulgar novas datas para repescagem da vacinação para a população adulta. O município também aguarda a chegada de uma nova remessa para divulgação do cronograma de imunização com a segunda dose.