Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 20/08/2021 22:13 | Atualizado 20/08/2021 22:14

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá um “Dia D de Vacinação Contra a Covid-19” neste sábado (21/08), para imunizar as pessoas com 18, 19 e 20 anos. A ação encerra a campanha de imunização contra o vírus em pessoas adultas no município.

A aplicação da primeira dose será feita das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; e no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino.

É obrigatória a apresentação de CPF, RG, Cartão do SUS, comprovante de residência e a carteirinha de vacinação (caso tenha).

Em relação à vacinação de segunda dose, a Subsecretaria de Atenção Básica e a Coordenação de Imunização aguardam o envio de doses neste sábado, para atualizar o cronograma da próxima semana.