Tabletes de maconha apreendidos em Nova Friburgo pela PM - Divulgação

Tabletes de maconha apreendidos em Nova Friburgo pela PMDivulgação

Publicado 19/08/2021 19:53

Uma operação de combate ao tráfico de drogas, realizada nesta quarta-feira (18/08), pelos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, terminou com a apreensão de quase cinco quilos de maconha, divididos em sete tabletes.

As drogas estavam escondidas, pesando um total de 4.935 gramas, e uma balança, estavam dentro de um tambor de plástico, enterrado em uma área de mata, na Rua Eugênio Nideck, no Catarcione. A ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo) e nenhum suspeito foi preso na ação.