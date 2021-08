Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo - Divulgação

Plenário da Câmara de Vereadores de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 18/08/2021 18:35

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo decidiu esta semana, por sorteio, a ordem da entrega das honrarias “Título Cidadão Friburguense” e “Comenda Barão de Nova Friburgo”. Com isso, de acordo com o calendário estipulado, a primeira entrega da solenidade que propõe agraciamento aos cidadãos que prestam relevantes serviços à comunidade friburguense, está prevista para o dia 16 de setembro.

Assim como aconteceu em 2020, a entrega das homenagens precisou ser adiada, em respeito às restrições impostas como forma de enfrentamento à pandemia de Covid-19. As honrarias serão entregues durante a realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal, no Plenário Jean Bazet, com limite de público. As solenidade poderão ser acompanhadas no canal da Câmara de Vereadores no Youtube, onde serão transmitidas ao vivo.

Publicidade

De acordo com o Regimento Interno do Poder Legislativo e da Resolução que regulamenta as honrarias, a entrega deveria ocorrer dia 16 de maio ou data próxima. Outra novidade será a entrega da Comenda Barão de Nova Friburgo. A distinção que costuma ser entregue ao final das atividades, será entregue no primeiro dia de concessão.



Confira o calendário:

16/09 – Vereadores Maiara Felício, Christiano Huguenin e Wellington Moreira;

21/09 - Vereadores José carlos, ngelo gaguinho e Prof. André;

23/09 - Vereadores Zezinho do Caminhão, Joelson do Pote e Carlinhos do Kiko;

28/09 - Vereadores Wallace Piran, Isaque Demani e Marcinho;

30/09 - Vereadores Priscilla Pitta, Cascão e Cláudio Leandro;

05/10 – Vereadores Dirceu Tarden, Wanderleia Abrace Essa Ideia e José Roberto;

07/10 - Vereadores Maicon Queiroz, Janio e Max Bill.