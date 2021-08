Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 16/08/2021 21:51

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, vacina contra a Covid-19, nesta terça-feira (17/08), homens e mulheres de 23 e 24 anos, sem comorbidades.O calendário de imunização desta semana foi divulgado pela Secretaria de Saúde e segue até a quinta-feira (19/08), quando deverão ser imunizadas as pessoas com 21 anos.

Das 9h às 15h, a imunização acontece no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na quadra da Imperatriz, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no bairro Lagoinha; e na UBS/ESF de São Geraldo.

Já nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário; Campo do Coelho; Conquista; Olaria I, II e III; Nova Suiça; Riograndina; Amparo; Mury; Lumiar; São Pedro da Serra; Stucky; Vargem Alta; e Varginha, a vacinação ocorre das 9h às 13h.

É necessária a apresentação do CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Sobre a vacinação de segunda dose da próxima semana, a Prefeitura de Nova Friburgo aguarda o envio de doses da Astrazeneca, uma vez que foram recebidas, na última quarta-feira (11/08), apenas 40 doses deste imunizante.