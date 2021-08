Chuva provocou queda de árvore na RJ-116 - Reprodução/ Portal Fri Notícias

Publicado 16/08/2021 21:34

A chuva forte na noite desta segunda-feira (16/08) em Nova Friburgo provocou a queda de uma árvore no quilômetro 75 da RJ-116, altura do distrito de Mury, por volta das 20h. Segundo a concessionária Rota 116, que administra a rodovia que liga Itaboraí a Macuco, passando por Nova Frirbugo, a árvore não atingiu a rede elétrica e nenhum veículo passava pelo local no momento da queda.

Ainda de acordo com a Rota 116, foi necessário implantar o sistema de “siga e pare” no trecho até que a árvore fosse removida, mas a intervenção no tráfego não causou retenção de veículos. A pista foi completamente liberada por volta das 21h30.