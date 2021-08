151ª DP (Nova Friburgo) - Reprodução

151ª DP (Nova Friburgo)Reprodução

Publicado 16/08/2021 20:00 | Atualizado 16/08/2021 20:06

A Polícia Civil confirmou no final de semana que o tabelião Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos, de 43 anos, suspeito de ter atirado e matado a esposa grávida, de 33 anos, e a sogra, de 67 anos, além de balear o sogro, de 75 anos, será indiciado pelos crimes de feminicídio, no caso por duas acusações, aborto e tentativa de homicídio, podendo ser condenado a mais de 80 anos de prisão, somando-se as sentenças máximas de cada caso.