Drogas apreendidas no Nova Suíça, em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 16/08/2021 13:47



Duas ações de combate ao tráfico realizadas neste final de semana, em Nova Friburgo, pelos policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), levaram à prisão de um suspeito e à apreensão de 129 papelotes de cocaína.



No sábado (14/08), um homem de 29 anos foi preso pelos policiais do Serviço Reservado, na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, com 24 unidades de cocaína.

No domingo (15/08), os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), encontraram um local de armazenamento de drogas na Rua Salvador da Rosa Canto, no bairro Nova Suíça, e apreenderam 105 papelotes.



O suspeito preso e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde os casos foram registrados.