Equipes da Secretaria de Assistência Social estarão na Estação Livre das 10h às 16h para fazer a entrega dos cartões aos beneficiados - Divulgação

Publicado 16/08/2021 20:32

A prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para Juventude, deu início nesta segunda-feira (16/08) à entrega dos cartões do programa Supera-RJ, auxílio criado pelo Governo do Estado para atender famílias em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia de Covid-19, inscritas no CadÚnico.



A entrega dos cartões através dos quais as pessoas têm acesso ao benefício vai acontecer até a próxima sexta-feira (20/08), na Estação Livre (antiga rodoviária urbana), das 10h às 16h, no Centro. Para retirar o cartão é preciso apresentar documento de identificação com foto e o CPF.



No início de agosto, o município assinou um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado para implementação do programa, que está sendo executada pela Secretaria.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcinho Alves, cerca de 760 pessoas serão beneficiadas com o auxílio emergencial. Os valores pagos para famílias em situação de vulnerabilidade é de, no mínimo, R$ 200, com adicional de R$ 50 por cada filho menor de idade, limitado a dois filhos, ou seja, o benefício pode chegar a R$ 300.