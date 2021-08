Teatro Municipal Laercio Ventura, no centro de Nova Friburgo - Paula Valviesse

18/08/2021

Como divulgado em maio deste ano, a Prefeitura de Nova Friburgo realizou a licitação para contratação de empresa para realizar a reforma e ampliação do Teatro Municipal Laércio Ventura, no Suspiro. De acordo com o edital, a previsão de investimento gira em torno de R$ 427 mil e a empresa vencedora foi a CRM Construtora LTDA - ME, que teve a homologação do contrato publicada no Diário Oficial do dia 13 deste mês.

A obra seguirá especificações determinadas no edital, inclusive com a inclusão de fotos da situação atual do Teatro Municipal. O prazo total para execução e entrega das obras é de 180 dias, havendo a possibilidade de prorrogação, quando observada a Lei Federal, que institui normas para licitações e contratos da administração pública.

O anúncio da reforma e ampliação do teatro foi feito em fevereiro, pelo prefeito Johnny Maycon, já havendo um processo cuja elaboração foi iniciada pela gestão anterior e depois revisado pela equipe da Secretaria de Cultura. A licitação na modalidade tomada de preço foi lançada em maio e a análise das propostas concluída em junho. Agora a empresa dará início à obra.