Leitos do Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS) foram realocados a fim de aumentar a assistência nas internações no período mais crítico da pandemia - Divulgação

Publicado 17/08/2021 18:02

Nesta segunda-feira (16/08), o Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS), em Nova Friburgo, ganhou uma nova ala pediátrica e teve os leitos de psiquiatria reabertos. No início do ano de 2020, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, os leitos da unidade foram realocados a fim de aumentar a assistência nas internações. Com isso, a psiquiatria teve que ceder o seu espaço para os leitos infantis serem implementados, enquanto a pediatria foi transferida para esse ambiente.

Agora, a pediatria, que conta com três berços e fica na Central de Tratamento de Urgência (CTU) do hospital, atenderá as crianças em um espaço lúdico, com uma pintura do fundo do mar. Já a psiquiatria está em um local reformado pela equipe do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), comportando sete leitos para atender casos de emergência psiquiátrica.

O HMRS também retoma sua equipe especializada em saúde mental, aumentando consideravelmente a qualidade no tratamento de cada paciente, diminuindo, inclusive, a evasão dos mesmos.

O gerente de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Felippe Schenquel, ressaltou a importância da retomada da ala psiquiátrica no atendimento a emergências e agradeceu o apoio dos funcionários do Caps, Marcelo Batista Rodrigues, Anderson Velloso do Nascimento e Alair Faustino que, segundo o gerente, foram os grandes responsáveis pela reforma das duas alas do hospital.