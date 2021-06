Sevanil Marinho da Silva - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Sevanil Marinho da SilvaREPRODUÇÃO/TV GLOBO

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 08:41 | Atualizado 24/06/2021 09:44

Rio - A Polícia Civil encontrou, na última quarta-feira (23), o corpo de Fabíola da Conceição, desaparecida desde o dia 3 de maio. O corpo foi achado dentro de um tonel, no segundo andar da casa de Sevanil Marinho da Silva, preso no último dia 16. As informações são do 'RJ2'.

Fabíola foi vista pela última vez justamente na companhia de Sevanil, em um bar em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo investigações da polícia, Fabíola foi atraída por uma falsa proposta de emprego feita por Sevanil.

Publicidade

O homem já havia sido preso por homicídio em outras oportunidades e cumpria pena até ano passado, mas deixou a cadeia quando conseguiu benefício de visita familiar durante a pandemia.