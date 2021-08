Drogas apreendidas em Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas em Conselheiro Paulino, em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 18/08/2021 18:12

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um homem de 36 anos, em uma ação de combate ao tráfico, nesta terça-feira (17/08), na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. Na operação foram apreendidos 958 papelotes de cocaína.

Em outra ação, os PMs do Serviço Reservado, prenderam um homem de 25 anos, com 199 papelotes de cocaína, na Rua Sabiá, na Granja Spinelli. Com essa apreensão, foram tiradas das ruas somente nesta terça-feira um total de 1.157 papelotes de cocaína.

As duas ocorrências foram registradas na 151ª DP (Nova Friburgo), onde os suspeitos permaneceram presos e as drogas apreendidas.