Empresa de São João da Barra venceu a licitação realizada pela Prefeitura de Nova Friburgo para prestação do serviçoDivulgação

Publicado 19/08/2021 17:58

A Prefeitura de Nova Friburgo retomou na noite de segunda-feira (16/08), o serviço de iluminação pública no município, após a chegada dos três caminhões licitados para prestação do serviço. Para suprir as demandas, muitas com pedido de reparo por parte dos moradores dos bairros há mais de um ano, as equipes estão atuando em dois turnos de trabalho, conforme cronograma desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos, através do setor de Iluminação Pública.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Eduardo Trigo, comentou que dois destes veículos atendem a necessidade do serviço de alcance de postes com até dez metros de altura e o outro veículo atende aos superpostes, com até 13 metros. "Hoje temos aproximadamente seis mil pontos apagados e, em breve, teremos toda essa demanda sanada”, explicou o secretário.

O início dos trabalhos na noite de segunda-feira aconteceu no bairro Cônego. A licitação para contratação dos veículos de iluminação pública foi concluída no dia 3 de agosto e a empresa Talimaq Construtora Ltda., do município de São João da Barra, no Estado do Rio, ofereceu o menor valor unitário para os dois itens licitados: um caminhão guindauto adaptado e dois veículos médios utilitários adaptados.

O valor final obtido para o aluguel dos veículos, por 12 meses, foi R$ 689.800,00, gerando ao município uma economia de R$ 42.200,00 sobre o valor inicial previsto. Com base no contrato anterior do mesmo serviço, realizado em 2019, cujo valor anual foi de R$ 820 mil, a economia foi de R$ 130.200,00 por ano.