Equipes da Secretaria de Assistência Social estarão na Estação Livre das 9h às 16h para continuar a entrega dos cartões - Divulgação

Publicado 20/08/2021 18:17

A prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para Juventude, decidiu prorrogar o prazo para retirada dos cartões do programa Supera-RJ pelos beneficiários na Estação Livre, no Centro. O ponto de apoio montado para facilitar o acesso das pessoas, por se tratar de uma área central, com parada de vários ônibus e de fácil localização, continuará com a entrega entre segunda e sexta-feira da próxima semana, das 9h às 16h.

O Supera RJ é um auxílio criado pelo Governo do Estado para atender famílias em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia de Covid-19, inscritas no CadÚnico. A entrega dos cartões para que as famílias tivessem acesso ao benefício foi iniciada na segunda-feira (16/08) e somente nesta semana foram entregues 208 cartões.

É possível que depois de mais uma semana de prazo, o ponto de apoio na Estação Livre seja desmobilizado. Se este for o caso, a Secretaria de Assistência Social deverá os cartões restantes para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximos dos beneficiários. São quatro CRAS aqui em Friburgo (Conselheiro, Olaria, Centro e Campo do Coelho).