Publicado 20/08/2021 13:11

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Nova Friburgo, sob comando da delegada Mariana Thomé de Moraes, prendeu, nesta quinta-feira (19/08), um homem de 28 anos, por descumprimento de medida protetiva. Segundo a Deam, o acusado, mesmo ciente da decisão judicial que determinava afastamento e proibição de contato com a vítima, descumpriu a determinação.

A vítima, de 27 anos, ex-companheira do acusado, ainda foi agredida com socos por ele. Com isso, a Deam pediu a prisão do agressor, sendo expedido um mandado de prisão preventiva pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo, pela prática dos crimes de Lesão Corporal na forma da Lei Maria da Penha e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

Ele foi preso no bairro Nova Suíça e encaminhado para uma unidade prisional na capital, onde está à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a Deam, além dos crimes citados no mandado, o acusado também possui anotações criminais por roubo e furto, além de crimes com incidência da Lei Maria da Penha.