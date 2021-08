Os atletas Igor Quintaes, do Vasco, e Vinícius Mendes, do Friburguense - Divulgação

Os atletas Igor Quintaes, do Vasco, e Vinícius Mendes, do FriburguenseDivulgação

Publicado 20/08/2021 17:53

Aconteceu nesta quinta-feira (19/08), a final da 1º Copa Suderj de Futebol de Mesa, modalidade 12 toques. A competição, promovida pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), em parceria com a Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (Fefumerj), teve início na terça-feira (17/08) e aconteceu no Espaço Suderj Memória, na sede administrativa do órgão, no centro do Rio.

A Copa foi disputada por 12 atletas federados de seis clubes do Estado do Rio: Flamengo, Vasco, Friburguense, America, Bangu e Duque de Caxias. Em uma final eletrizante, o atleta Vinícius Mendes (Friburguense), derrotou Igor Quintaes (Vasco), por 6 X 4, e sagrou-se campeão.

Publicidade

A conquista foi muito comemorada pelo atleta do Friburguense, que em nome dos outros jogadores, elogiou a iniciativa da Suderj. “A sensação de ter conquistado a Copa Suderj é maravilhosa”, afirmou Vinícius Mendes.

O presidente da Suderj, Adriano Santos, ao entregar a premiação para os vencedores, afirmou que iniciativas como essa serão sempre a tônica da entidade. “É dessa forma que trabalhamos. Valorizando a memória do esporte, de todos os esportes, sempre, e é claro: proporcionando espaço e voz àqueles que precisam de incentivo e divulgação. O torneio foi um sucesso!”, afirmou Adriano Santos.

Publicidade

Clube de Nova Friburgo participou com dois atletas

O Friburguense competiu na Copa Suderj com os atletas Vinícius Mendes, que foi campeão do torneio, e Daniel Couto, que é bicampeão brasileiro Sub-15 na modalidade, vencendo em 2017 e 2018.

Publicidade

Partida assistida apenas por convidados

Por causa da pandemia de Covid-19, a realização da 1ª Copa Suderj de Futebol de Mesa precisou respeitar as restrições vigentes na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, o evento teve um público limitadíssimo. À convite da Suderj, cinco alunos da rede pública de ensino, que visitaram a exposição do Espaço Suderj Memória na inauguração recente do espaço, estiveram presentes para acompanhar as finais do campeonato.