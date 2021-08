Dia D de Vacinação em Olaria, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 23/08/2021 19:13

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta terça-feira (24/08), uma repescagem para aplicação da primeira dose para toda a população com 18 anos ou mais que não conseguiu se vacinar no “Dia D” ou que perdeu a data para imunização anteriormente.

A imunização acontece das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; no Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na UBS/ESF de São Geraldo.

É obrigatória a apresentação de CPF, RG, Cartão do SUS, comprovante de residência e a carteirinha de vacinação (caso tenha).