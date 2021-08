Três caminhões foram contratados para realização do serviço de iluminação em Nova Friburgo - Divulgação

Três caminhões foram contratados para realização do serviço de iluminação em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 23/08/2021 18:39

A Secretaria de Serviços Públicos de Nova Friburgo emitiu uma nota, na qual pede à população que faça as solicitações de troca de lâmpada ou informe a falta de iluminação através do telefone (21) 2525-9125. Na justificativa, a Secretaria diz que dessa forma, quando o morador entra em contato com o setor de iluminação pública para protocolar as demandas da sua rua, é possível organizar as demandas e dar mais eficiência à prestação do serviço.

Na semana passada, a Prefeitura de Nova Friburgo retomou o serviço de iluminação pública no município, após a chegada dos três caminhões licitados para prestação do serviço. Para suprir as demandas, muitas com pedido de reparo por parte dos moradores dos bairros há mais de um ano, as equipes estão atuando em dois turnos de trabalho, conforme cronograma desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos, através do setor de Iluminação Pública.

Publicidade

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Eduardo Trigo, existem no município aproximadamente seis mil pontos apagados já informados, nos quais o serviço precisa ser executado.