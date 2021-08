Cocaína aprendida pelo PMs do 11º BPM de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 24/08/2021 17:58

Durante a investigação de uma denúncia sobre um local de armazenamento de drogas do tráfico, na tarde desta terça-feira (24/08), na estrada que liga os bairros Cascatinha e São Lourenço, em Nova Friburgo, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, apreenderam mais de um quilo de cocaína.

A droga estava dentro de uma sacola, dividida em cinco partes e ainda contendo uma de cocaína. O material apreendido foi pesado na 151ª DP, onde o caso foi registrado, totalizando 1,1 quilo de cocaína. Ninguém foi preso na ação.

Na segunda-feira, uma ação de combate ao tráfico resultou na prisão de um homem de 23 anos, com 23 papelotes de cocaína. O suspeito foi localizado na Rua João José Siqueira, no distrito de Conselheiro Paulino.

Na noite do domingo (22/08), os PMs do Patamo prenderam dois homens, de 19 e 28 anos, na Rua Paraíba, no Bairro Bela Vista. Na ação foram apreendidos 800 gramas de Skank, 8 pés de skank e uma balança de precisão. A ocorrência também foi apresentada na 151° DP onde todo material ficou apreendido e os acusados foram autuados por tráfico.