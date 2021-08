Deam de Nova Friburgo - Divulgação

Uma adolescente de 16 anos viveu momentos de terror nas mãos do namorado, um homem de 29 anos, em uma área de mata, no Cordoeira, em Nova Friburgo. Como “forma de castigo”, por acreditar que a adolescente o estava traindo, o autor do crime levou a garota para o local isolado, onde a agrediu com diversos golpes de madeira, socos e tapas, causando-lhe lesões físicas severas. Além de causar intenso sofrimento físico, o autor é acusado de ter raspado as sobrancelhas da vítima e depois mantê-la presa em cárcere privado.

Nesta terça-feira (24/08), os policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, prenderam o acusado, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Friburgo, pela prática dos crimes de Tortura e Sequestro e Cárcere Privado, ambos na forma da Lei Maria da Penha.

Sobre o caso, a Deam informou que, tão logo foi noticiado o crime, as equipes da especializada empenharam seus esforços no objetivo de identificar e localizar testemunhas, assim como juntar provas da materialidade do grave delito, tendo a delegada titular, Mariana Thomé de Moraes, representado pela prisão preventiva do acusado, culminando na sua prisão.

De acordo com a Deam, além dos crimes que levaram à prisão preventiva do acusado, ele ainda possui outras anotações criminais, já tendo sido preso por tráfico e drogas. Cumpridas as formalidades legais, o preso será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da justiça.