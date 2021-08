Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 27/08/2021 00:12

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou um comunicado nesta quarta-feira (26/08) sobre o pagamento do reembolso para pacientes que saem do município para realizarem algum tratamento médico, através da pactuação do Transporte Fora de Domicílio (TFD). Por meio da abertura de um processo administrativo, a Secretaria Municipal de Saúde reembolsa o valor total ou parcial gasto, normalmente com hospedagem, transporte e alimentação.

De acordo com a Prefeitura, os inscritos no TFD tiveram os reembolsos de abril de 2020 até abril de 2021 regularizados pela Prefeitura de Nova Friburgo nas últimas semanas: “O pagamento estava parado desde o ano passado. Sendo assim, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro (um lote), janeiro deste ano, fevereiro e março foram quitados. A equipe da regulação está trabalhando para continuar ofertando o reembolso dos outros meses”.