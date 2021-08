Drogas seriam distribuídas em bairros de Nova Friburgo e Bom Jardim - Divulgação

Publicado 26/08/2021 22:40

Um veículo com dois suspeitos, que levavam drogas para abastecer o tráfico no bairro Alto do Floresta, em Nova Friburgo, e no BNH, no município vizinho de Bom Jardim, foi abordado nesta quarta-feira (25/08), na Estrada Fazenda da Lage, em operação organizada pelos policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM.

Os dois homens, de 26 e 36 anos, foram presos e na ação foram apreendidos 1.079 papelotes de cocaína e 434 unidades de maconha, totalizando 1.330 quilo de drogas. Segundo os PMs, as drogas foram tiradas de um esconderijo, em uma área de mata. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).

Também nesta quarta-feira, os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um homem de 28 anos, nesta quarta-feira (25/08), e conseguiram recuperar uma motocicleta, que havia sido roubada no município de Bom Jardim. Com o suspeito também foram apreendidos 23 papelotes de cocaína e 12 trouxinhas de maconha.

A abordagem aconteceu na Rua das Pedrinhas, em Santa Bernadete, durante uma verificação de denúncia sobre tráfico de drogas na localidade. O caso também foi registrado na 151ª DP.