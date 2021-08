Mural da Adoção - Divulgação

Publicado 28/08/2021 11:28

Acontece neste sábado (28/08), até as 16h, na Estação Livre, no centro de Nova Friburgo, a primeira campanha de adoção responsável de 2021. A ação é realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), em parceria com os abrigos e grupos de proteção animal da cidade.

A campanha tem como objetivo encontrar lares especiais para cães e gatos carentes e que necessitam de uma família. Alguns dos cãezinhos que estão disponíveis para adoção foram levados para o espaço montado na Estação Livre, mas a ação conta também com um “mural da adoção”, no qual é possível ver cada um dos animais que estão precisando de um novo lar.