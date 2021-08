Fiscalização do Procon em postos de combustíveis em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/08/2021 17:41

O Procon Estadual e o Procon de Nova Friburgo realizaram, na terça-feira (24/08), mais uma operação de fiscalização em postos de combustíveis do município. Também participaram da ação representantes do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e da Receita Estadual. Na ação os agentes verificaram a aferição das bombas, documentação dos estabelecimentos, placas informativas, entre outros detalhes, visando o consumidor final.

Dos três postos de combustíveis fiscalizados pelas equipes do Procon, em apenas um foi lavrado auto de infração por problemas de documentação. Em relação a aferição de bombas, nenhuma delas apresentou problemas. Todas as bombas estavam aferindo normalmente, ou seja, o quantitativo em litros adquirido pelo consumidor corresponde com o indicado na bomba.

“Esta fiscalização é para dar continuidade àquela que começamos em julho. Outras mais virão para outros postos da cidade também”, declarou Alexssandro Gabetta, coordenador do Procon de Nova Friburgo.

No início de julho, o Procon Estadual deflagrou a “Operação Petróleo Real”, de fiscalização e combate a fraudes nos postos de gasolina. A ação ocorreu em 42 estabelecimentos situados em 13 municípios, entre eles Nova Friburgo.

Na ocasião, um posto de gasolina do município foi fiscalizado, sendo aferidos 16 bicos e constatada apenas a ausência de extintor de incêndio. Por conta da ausência do equipamento foi emitido um auto de constatação, mas em Nova Friburgo, ao contrário de outras cidades, não houve interdição ou autuação de postos.