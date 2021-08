234 papelotes de cocaína e 133 unidades de maconha apreendidos pela PM em Nova Friburgo - Divulgação

234 papelotes de cocaína e 133 unidades de maconha apreendidos pela PM em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 27/08/2021 18:18

Com mais uma apreensão de drogas nesta quinta-feira (26/08), os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo retiraram das ruas, só nesta semana, 4,132 quilos de drogas. A ação de combate ao tráfico foi realizada na Avenida Joaquim Maestro Naegele, no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, e um homem de 22 anos foi preso.

Com o suspeito, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), apreenderam 234 papelotes de cocaína e 133 trouxinhas de maconha, totalizando 1,7 quilo. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).

Na terça-feira (24/08), os PMs do Patamo apreenderam 1,1 quilo de cocaína , após localizarem um local de armazenamento do tráfico, na estrada que liga os bairros Cascatinha e São Lourenço.