Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo estão retornando com as aulas presenciais de forma gradual - Divulgação

Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo estão retornando com as aulas presenciais de forma gradualDivulgação

Publicado 29/08/2021 09:00

Com a liberação de mais duas unidades de ensino pela Secretaria de Educação de Nova Friburgo, o município inicia a semana com 56 das 120 escolas aptas a manter as aulas no sistema híbrido. A listagem das unidades foi atualizada e a partir desta segunda-feira (30/08), retornam a Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, no Centro, e a Escola Municipal Izabel Gomes Siqueira, em Conselheiro Paulino.

As aulas nas escolas municipais de Nova Friburgo seguem ocorrendo tanto na modalidade remota quanto presencial. Este andamento se dá de acordo com o bandeiramento estadual, por meio do Painel Coronavírus, que determina a suspensão apenas em caso de retorno à Bandeira Roxa.

Semanalmente a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Educação, vem divulgando as novas unidades aptas a retornarem às atividades presenciais, o que tem sido gradual.

Lista atualizada das unidades aptas ao retorno presencial:

- Escola Municipal Professora Adezir Almeida Garcia - Córrego Dantas;

- Escola Municipal Acyr Spitz - Lumiar;

- Escola Municipal Celcyo Folly - Parada Folly;

- Escola Municipal Ceffa Flores de Nova Friburgo - Vargem Alta;

- Centro Municipal de Educação Infantil Gilcely Barradas Cantos - Barroso, Amparo;

- Escola Municipal Jardel Hottz - Braunes;

- Escola Municipal José Alves de Macedo - Fazenda Rio Grande;

- Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus - Jardim Califórnia;

- Centro Municipal de Educação Infantil Otelina de Sá Martins Almeida Condack - Conquista;

- Escola Municipal Centro Familiar por Formação por Alternância Rei Alberto I - Baixada de Salinas;

- Escola Municipal Victorino Bento de Toledo - São Lourenço;

- Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes - Amparo;

- Escola Municipal Dante Laginestra - Riograndina;

- Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Adahil da Cruz - Nova Suíça;

- Centro Municipal de Educação Infantil João Batista Faria - Vilage;

- Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz - Mury;

- Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael - Cordoeira;

- Escola Estadual Municipalizada Boa Esperança - Boa Esperança;

- Escola Municipal Patrícia Jonas Santana - Bela Vista;

- Escola Estadual Municipalizada Flor do Ypê - Campo do Coelho;

- Escola Municipal Isabel Jovelina - Rui Sanglard;

- Escola Municipal João Vicente Valladares - Debossan;

- Centro Municipal de Educação Infantil Luz da Serra - Debossan;

- Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda da Silva - São Geraldo;

- Escola Municipal Hermínia da Silva Condack - Campo do Coelho;

- Escola Municipal São Pedro da Serra - São Pedro da Serra;

- Centro de Educação Infantil Maria Damasco Mouta - Lumiar;

- Escola Municipal Jornalista Américo Ventura Filho - Alto de Olaria;

- Jardim de Infância Elisa Teixeira de Uzeda - Centro;

- Escola Municipal Anna Barbosa Moreira - Lagoinha;

- Escola Municipal Florândia da Serra - Conquista;

- Centro Municipal de Educação Infantil Princesa Izabel - Vale dos Pinheiros;

- Centro Municipal de Educação Infantil Padre Luiz Yabar - Centro;

- Escola Municipal Claudir Antônio de Lima - Catarcione;

- Escola Municipal Sítio dos Afonsos - Fazenda da Laje;

- Escola Municipal Galdinópolis - Lumiar;

- Jardim de Infância Letícia Coutinho - Olaria;

- Creche Municipal Vovó Júlia - Olaria;

- Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria da Penha Monteiro Silva - Amparo;

- Escola Municipal Alcides Francisco Brantes - Salinas;

- Creche Vovó Dolores -Centenário;

- Escola Municipal Professora Nair de Araújo Rodrigues -em São Geraldo.

- Centro Municipal de Educação Infantil Maria Altina Niederauer de Oliveira Jorge - Riograndina;

- Escola Municipal Hélio Gonçalves Corrêa - Prado;

- Escola Municipal Luiz Fonseca - Janela das Andorinhas;

- Centro Municipal de Educação Infantil Brasilina da Rosa Teixeira - Conselheiro Paulino;

- Escola Municipal São Judas Tadeu - Nova Suíça;

- Centro Municipal de Educação Infantil Leda Tavares Moreira - Vila Nova;

- Escola Municipal Pastor Schlupp - Parque Maria Tereza;

- Centro Municipal de Educação Infantil Carmem Rodrigues de Souza - Bela Vista;

- Centro de Atendimento Emilio Melhorance - Olaria.

- Escola Municipal de Vargem Alta - Vargem Alta;

- Escola Municipal Lafayette Bravo Filho - Conselheiro Paulino;

- Jardim de Infância Bela Vista - Bela Vista.

- Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima - Centro;

- Escola Municipal Izabel Gomes Siqueira - Conselheiro Paulino.