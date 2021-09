Em Nova Friburgo, são 274 carros regularizados - Divulgação

Publicado 31/08/2021 14:50

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), convoca os permissionários de táxi para a vistoria anual referente a 2021, que acontecerá a partir desta quinta-feira (2/09), seguindo até o dia 2 de outubro, das 9h às 17h, na sede da Smomu, que fica na Rua Vicente Sobrinho, 80, em Olaria.

O valor da taxa será de R$ 240,84, conforme o Artigo 285, IV, do Código Tributário Municipal. Ao todo, são 274 carros regularizados no município, que precisam passar pela vistoria para continuar o exercício da atividade.

Os permissionários deverão estar munidos de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo cadastrado, atualizado e devidamente emplacado em Nova Friburgo; nada consta de multas do Detran-RJ (para os veículos sem o CRLV 2021); cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do permissionário e auxiliar – categoria B ou superior com atividade remunerada; comprovante de residência atualizado do permissionário e auxiliar; cópia do Imposto Sobre Serviços (ISS) referente ao exercício de 2020 devidamente quitado do permissionário e auxiliar (ou 2021 até a presente data).

É importante frisar que a apresentação integral de todos os documentos é obrigatória e indispensável, sob pena de não realização da vistoria. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (22) 2526-9261.