Animais foram vacinados contra a raiva pela Vigilância Ambiental - Divulgação

Publicado 30/08/2021 17:44

Aconteceu no último sábado (28/08), na Estação Livre, no centro de Nova Friburgo, a primeira campanha de adoção responsável de 2021. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), em parceria com os abrigos e grupos de proteção animal da cidade.

Sobre a campanha, a subsecretária de Bem-Estar Animal, Luciana Pires, usou as redes sociais para celebrar o sucesso e agradecer a todos que colaboraram para que o evento acontecesse com toda a segurança nesse complicado período de pandemia. Segundo a subsecretária, vários peludinhos foram adotados, alguns já foram levados para casa pelos novos donos, enquanto outros puderam ser acolhidos por meio do “mural da adoção” montado no espaço.

Vários animais foram adotados na campanha. Na foto, a subsecretária Luciana Pires (à direita) posa com um cãozinho e sua nova dona Divulgação “Quero agradecer a presença de todos e parabenizar aos grupos e abrigos que participaram. Parabéns ao Grupo S.O.S. Protetores; ao Grupo Causa Animal; ao Abrigo Cristina Paxeco; Combina Abrigo, da Juliana Matta; Vania e seu esposo e também Larissa e seu esposo por terem levado seus cães super lindos e bem cuidados. Graças a Deus todos os grupos, abrigos e pessoas inscritas tiveram seus bichinhos inscritos adotados”, listou Luciana.

A ação contou ainda com a colaboração de voluntários, que se inscreveram para ajudar na campanha, o que, segundo a subsecretária é uma verdadeira demonstração de amor e apoio à causa animal: “Gratidão aos voluntários que se dedicaram para que tudo desse certo neste dia especial. Sabemos que para se voluntariar para um evento deste, de fato tem que haver muito amor envolvido pela causa. Fiquei muito feliz com o apoio e a presença de todos”, destacou.

A campanha contou ainda com a mobilização de outras secretarias municipais, como a Vigilância Ambiental, que contribui vacinando todos os cães inscritos com a vacina antirrábica; a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, com apoio da Guarda Municipal na segurança do espaço; a Assistência Social, que emprestou o mobiliário; e a Secretaria de Turismo, que juntou os gradis necessários para montar as divisórias do espaço, facilitando a distribuição e separação dos grupos para que os cães ficassem separados.

A campanha teve como objetivo encontrar lares especiais para cães e gatos carentes e que necessitam de uma família. Os animais foram cadastrados previamente junto à Ssubea.