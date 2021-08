Drogas apreendidas em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 30/08/2021 19:39

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas neste domingo (29/08), em abordagem realizada pelos policiais militares do Patrulhamento Tático móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. Com o suspeito foram apreendidos 47 papelotes de cocaína e 35 unidades de maconha.



No sábado (28/08), um adolescente foi apreendido quando trafegava pela RJ-130, na altura de Campo de Coelho, em uma motocicleta, sem habilitação. Com o menor ainda foram apreendidos 28 papelotes de cocaína.



Também no sábado, ao atender um denúncia de porte ilegal de arma, os PMs do 11º BPM prenderam um homem de 59 anos, na Rua Horto do Vino, no Parque das Flores. Segundo a PM, o suspeito teria usado a arma, uma garrucha, e também um machado para ameaçar um vizinho.

As três ocorrências foram apresentadas na 151ª DP (Nova Friburgo).