"Dia D" de vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 31/08/2021 17:34

Com o recebimento de 4.550 doses da Astrazeneca, já orientação a serem utilizadas na imunização com a segunda dose, nesta segunda-feira (30/08), a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo atualizou o calendário de imunização contra a Covid-19 do município.

Nesta quarta (1/09) e quinta-feira (2/09), as pessoas que estão com as doses de reforço marcadas para serem recebidas até o dia 1º de setembro poderão receber o imunizante em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 9h às 15h, e nas Estratégias de Saúde da Família, das 9h às 13h.

Além disso, nestes dois dias, haverá a aplicação de segunda dose para quem tomou a Pfizer, conforme divulgado pela Prefeitura anteriormente. Já na sexta-feira (3/09), haverá a repescagem de quem tem mais de 18 anos e ainda não tomou a primeira dose.

É necessária a apresentação dos documentos de identidade, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e, para quem for receber a segunda dose, a carteirinha de vacinação, onde consta o recebimento da primeira dose.