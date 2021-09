Setembro Amarelo conscientiza a população sobre prevenção ao suicídio - Reprodução internet

Setembro Amarelo conscientiza a população sobre prevenção ao suicídioReprodução internet

Publicado 01/09/2021 18:31

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio da Gerência de Saúde Mental, elaborou uma programação com diversas atividades para o mês de setembro, dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio, com o “Setembro Amarelo”.

Durante o mês, toda sexta-feira, as equipes dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) farão abordagens de conscientização, orientação e acolhimento sobre saúde mental nas praças Dermeval Barbosa Moreira, no Centro; Lafayete Bravo Filho, em Conselheiro Paulino; e Monsenhor Miele, no bairro Olaria, das 10h às 12h.

Em parceria com a rede Cine Show, serão oferecidas quatro sessões gratuitas de cinema com projeção do filme nacional “O Vendedor de Sonhos”, baseado no livro de Augusto Cury. As exibições acontecerão sempre às quartas-feiras, dias 08, 15, 22 e 29, e serão voltadas para os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à Covid-19 em Nova Friburgo como forma de retribuição e de cuidado com esses servidores que vivenciam um período de grande estresse emocional por conta da sobrecarga de trabalho.

Além disso, dois vídeos de conscientização e prevenção foram produzidos especialmente para a campanha e serão lançados neste mês. O primeiro deles, intitulado “Há esperança”, será lançado na próxima sexta-feira (3/09). O segundo vídeo se chama “Me Motiva?” e tem divulgação programada para a sexta-feira (10/09). Ambos estarão disponíveis gratuitamente no canal da Prefeitura no Youtube.

No dia 18, está previsto um mutirão de atendimento psiquiátrico nas Unidades Básicas de Saúde de Olaria, Conselheiro Paulino e Centro. A ação será destinada para pacientes regulados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e que foram selecionados pelos profissionais de Saúde Mental.

Encerrando a programação, no dia 27, será realizado um bate-papo em formato de podcast, com profissionais da área de saúde mental. A transmissão será ao vivo, às 20h30, pelo canal oficial da Prefeitura de Nova Friburgo pelo Youtube, com apresentação do gerente de Saúde Mental do Município, Felippe Schenquel.