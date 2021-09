Drogas apreendidas pelos PMs do 11º BPM de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 01/09/2021 17:59

Em três ações de combate ao tráfico de drogas, nesta terça-feira (31/08), os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo prenderam quatro suspeitos e apreenderam 188 papelotes de cocaína. Os três casos foram registrados na 151ª DP, onde os suspeitos foram autuados e colocados à disposição da Justiça.

No Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, um suspeito de 24 anos foi abordado e preso na Avenida Maestro Joaquim Naegele, com 34 papelotes de cocaína, pelos PMs do Serviço Reservado.

No Cordoeira, na Leordina de Araújo Ennes, dois homens de 22 e 29 anos foram abordados pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo). Com a dupla foram apreendidos 79 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 100.

No Alto de Olaria, um suspeito de 34 anos, com 75 papelotes de cocaína, foi abordado e preso pelos PMs do Serviço Reservado, na Rua Augusto Nicolau Rodrigues.