O tenente-coronel André de Holanda Cavalcante assumiu o comando do 11º BPM de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 02/09/2021 17:42

O 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo, responsável pelo policiamento de Nova Friburgo e outros sete municípios da região, está sob novo comando. Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (2/08), o tenente-coronel André de Holanda Cavalcante assumiu o batalhão no lugar do tenente-coronel Flávio Henrique dos Santos Pires.

A cerimônia de passagem de comando foi presidida pelo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Cláudio Costa de Oliveira e, atendendo as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, não contou com a presença de convidados, apenas de alguns comandantes de unidades da corporação.

O tenente-coronel Flávio Henrique dos Santos Pires ficou à frente do Batalhão Tiradentes por pouco mais de cinco meses, tendo assumido a função do tenente-coronel Alex Marchito Soliva. Antes disso, ele ocupava o cargo de subcomandante do 4º BPM (São Cristóvão).

Já o novo comandante, o tenente-coronel André de Holanda Cavalcante, deixa o cargo de subchefe operacional do 7°CPA para assumir o 11º BPM.

O Batalhão Tiradentes é responsável pelo policiamento nos municípios de Nova Friburgo, onde está sua sede, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes e Santa Maria Madalena.