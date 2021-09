Imóvel era alugado pela Prefeitura de Nova Friburgo para atividades da terceira idade - Reprodução Google

Imóvel era alugado pela Prefeitura de Nova Friburgo para atividades da terceira idadeReprodução Google

Publicado 04/09/2021 12:30

Com o anúncio de que o imóvel do Clube do Xadrez está para ser vendido e que no local será construído um prédio, muitas pessoas nas redes sociais questionaram a Prefeitura quanto a quem pertenceria o imóvel. Sobre o caso, a Prefeitura divulgou uma nota oficial, na qual esclarece que o imóvel é particular e afirma não ter recursos para aquisição do mesmo, assim como não tem autoridade para impedir a venda.

”A Prefeitura de Nova Friburgo esclarece que o imóvel do Clube de Xadrez é particular, embora o município já tenha alugado o espaço por vários anos. Inclusive quando tinha recursos para adquirir o espaço, as gestões anteriores mantiveram apenas o aluguel, o que não foi mais possível à atual gestão sustentar, tendo em vista que as atividades para idosos que eram oferecidas ali tiveram que ser interrompidas devido à pandemia”, diz a nota.

Segundo a Prefeitura, a atual gestão foi procurada pelos proprietários do imóvel quanto ao interesse na compra, mas não foi possível abrir negociação, uma vez que, de acordo com a gestão municipal, “não há recursos disponíveis nos cofres públicos para o investimento neste momento”.

“Lembramos que a Prefeitura de Nova Friburgo não tem poder de impedir a venda de um bem privado e que os proprietários, independente do projeto que tenham para o imóvel, deverão respeitar a legislação vigente. Acrescentamos ainda que até o presente momento, não há nenhum trâmite de projeto para licença de obra nos setores competentes e que a Secretaria de Assistência Social está trabalhando para dispor de um espaço visando a reativação do Centro de Convivência assim que houver condições sanitárias para tal”, conclui a nota.