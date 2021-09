Rota 116 divulga expectativa de movimentação de veículos na RJ-116 no feriado da Independência - Divulgação/ Rota

Rota 116 divulga expectativa de movimentação de veículos na RJ-116 no feriado da IndependênciaDivulgação/ Rota

Publicado 03/09/2021 14:38

A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, estima que cerca de 100 mil veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio da rodovia durante o feriado prolongado em comemoração ao Dia da Independência, na próxima terça-feira, 7 de setembro.

Segundo a concessionária, mesmo com a pandemia, com a queda na circulação de veículos, todo o efetivo foi colocado em regime de plantão a partir das 12h desta sexta-feira (3/09), seguindo com esse esquema especial até as 12h da próxima quarta-feira (8/09).

A Rota 116 orienta que os motoristas devem dirigir com atenção no trecho de subida da serra dos Três Picos, na divisa entre os municípios de Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, principalmente em casos de neblina, respeitando as placas de sinalização, os limites de velocidade e não forçar ultrapassagens. Embora não haja previsão de precipitação durante esse feriado, em casos de chuva forte o motorista deve parar seu veículo em local seguro e aguardar a melhora do tempo.

Durante a Operação de Feriado, a concessionária colocará à disposição todo seu efetivo operacional no Serviço de Apoio ao Usuário. Em caso de emergência os motoristas devem ligar para o 0800 282 0116 e solicitar serviços como guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias-resgate, caminhões para apreensão de animais, carro-pipa e equipe especializada para atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos. Os veículos e equipes estarão posicionados em pontos estratégicos da rodovia, durante 24 horas.

Pedágio - A tarifa nas quatro praças de pedágio é de R$7,00 para carros de passeio, R$14,00 para veículos de dois eixos com rodagem dupla e R$28,00 para autos de três a seis eixos nos dois sentidos das pistas. Para os de sete eixos ou mais, o valor é de R$7,00 por eixo. Motocicletas são isentas da tarifa. Há praças de pedágios na Rodovia no quilômetro 1,9 em Itaboraí; no quilômetro 48,8 em Cachoeiras de Macacu; no quilômetro 90,3 em Nova Friburgo e no quilômetro 122,3, no município de Cordeiro.