Prefeitura de Nova Friburgo assumiu a administração da clínica - Divulgação

Publicado 06/09/2021 19:10

A Comissão de Apoio Técnico (CAT) da Saúde Mental de Nova Friburgo se reuniu mais uma vez com representantes da Clínica de Repouso Santa Lúcia para dar seguimento ao processo de transição e posterior desinstitucionalização dos internos. Em paralelo ao processo de acompanhamento presencial da instituição, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo, ao todo, oito processos licitatórios para aquisição de itens como medicamentos e alimentação. Os processos estão tramitando com prioridade interna no Executivo municipal, de modo a dar máxima celeridade ao andamento dos mesmos.

A psicóloga e coordenadora do CAT, Helena Ventura, disse que esse foi o segundo encontro. "Tivemos um na semana passada que também foi muito produtivo. Fomos muito bem recebidos pela equipe da clínica e pudemos discutir vários aspectos do que vamos trabalhar ao longo dos meses. A partir de agora nosso foco será em elencar os primeiros pacientes que estão aptos a iniciar o processo de desinstitucionalização”, declarou.

O governo do estado junto ao Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), que é a faculdade de medicina de Teresópolis, município vizinho a Nova Friburgo, realizou em junho passado um censo entre os internos da Clínica Santa Lúcia para avaliar o andamento do tratamento dos internos. Uma nova avaliação será feita para analisar a evolução dos pacientes, de modo a garantir uma alta segura.

“Também apresentamos o projeto Teia Nas Mãos, idealizado pela Vilma, terapeuta ocupacional da Comissão de Apoio Técnico, que visa mapear toda a rede de apoio do paciente, de modo a dar suporte ao paciente após a alta. Esse trabalho deverá ser feito junto às famílias, para que todos tenham a segurança de que ninguém ficará desassistido após a alta”, explicou Helena.

Para isso, Nova Friburgo conta com uma rede de apoio que está sendo reestruturada. A ala de saúde mental do Hospital Municipal Raul Sertã, que foi desativada em decorrência da pandemia, foi reaberta recentemente, garantindo um atendimento a crises com qualidade, em uma enfermaria própria. Além disso também existem os Centros de Apoio Psicossocial (Caps) que realizam todo o tipo de tratamento e acompanhamento dos pacientes não internados.

Sobre a CAT

A Comissão de Apoio Técnico (CAT) da Saúde Mental de Nova Friburgo é composta por uma equipe multidisciplinar formada pela psicóloga responsável pelo processo, Helena Ventura; administrativo, Wallace Ribeiro; médico psiquiatra, Pedro Gouveia; responsável técnica, Vilma Dias (terapeuta ocupacional); e pela enfermeira Marina Almeida.