Equipe de enfermagem do Centro de Triagem de Olaria vai realizar os testes nesta segunda-feira, mas atendimento médico deve ser buscado no Raul SertãAcianf

Publicado 05/09/2021 09:00

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informa que nesta segunda (6/09) e terça-feira (7/09), devido ao feriado nacional em comemoração a Independência do Brasil e ao ponto facultativo, não haverá equipe médica no Centro de Triagem de Covid-19, que fica na Via Expressa, em Olaria.

Segundo a Secretaria, o vínculo dos médicos de família que atendem no local não possibilita plantão em feriados e pontos facultativos. Além disso, o contrato desses profissionais junto ao Ministério da Saúde não prevê o pagamento de hora extra.

Na segunda-feira, entretanto, a realização de testes será feita normalmente pela equipe de enfermagem do Centro de Triagem. A população que tiver sintomas mais graves de covid-19 e precisar de atendimento médico pode procurar o suporte no Hospital Municipal Raul Sertã.