Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 07/09/2021 07:00

A Seção de Comunicação Social do 11º BPM de Nova Friburgo confirmou que nesta terça-feira (7/09), feriado da Independência do Brasil, estão marcadas manifestações em Nova Friburgo, que serão acompanhadas pela PM, uma vez que as mesmas foram comunicadas, conforme artigo 5º da Constituição Federal.

De acordo com a PM, está previsto um ato pela manhã na Praça Demerval Barbosa Moreira, no Centro, e uma carreata que ocorrerá na parte da tarde, passando por diversos bairros da cidade.