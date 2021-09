Praça do pedágio na RJ-116 - Divulgação

Publicado 08/09/2021 21:06

A Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração do trecho da RJ-116 entre os municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Nova Friburgo, divulgou um balanço do movimento de veículos na RJ-116 no feriadão da Independência. Segundo o levantamento, mais de 120 mil veículos circularam pela rodovia entre a sexta-feira (3/09) e a quarta-feira (8/09).

Durante o período, foram registrados 12 acidentes no trecho de 140 quilômetros da rodovia, que ocasionaram cinco vítimas, nenhuma delas de consequência fatal. Apesar do movimento ser maior do que o estimado pela concessionária, que antecipou a passagem de cerca de 100 mil veículos, de acordo com a Rota 116, o volume ainda foi mais baixo do que o registrado em feriados anteriores.