Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 06/09/2021 20:29

Nesta quarta-feira (8/09), a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo realizará a campanha de vacinação de segunda dose contra a Covid-19 em trabalhadores de limpeza urbana e resíduos sólidos. No mesmo dia também será realizada a aplicação da segunda dose para a população em geral com 59 a 57 anos. As pessoas que estiverem com as doses aprazadas até a presente data também poderão receber a vacina.

Caso haja entrega de novas doses, durante esta semana, a Subsecretaria de Atenção Básica e a Coordenação de Imunização ampliará a vacinação para esse público na quinta-feira (9/09)

Na sexta-feira (10/09), a vacinação acontece somente nos adolescentes com 17 e 16 anos, conforme divulgado anteriormente, em todos os pontos da campanha de imunização. Neste dia, apenas a vacinação para menores de idade estará acontecendo.

Nesta semana, a Prefeitura também começa a aplicação das doses de reforço em idosos, que primeiramente, será feita nos institucionalizados de quatro instituições de longa permanência do município