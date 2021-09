Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Hospital Municipal Raul Sertã em Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 09/09/2021 22:46

A entrega dos documentos dos profissionais que desejam participar do processo seletivo para a contratação de profissionais da saúde que irão atuar, principalmente, no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, foi prorrogada até esta sexta-feira (10/09). A Secretaria Municipal de Saúde está realizando o processo desde o dia 31 de agosto e o edital de prorrogação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico nesta quarta-feira (8/09).

A inscrição está acontecendo das 10h às 16h, na Sala de Gestão de Crise, no antigo prédio da Oi, que fica em frente à Prefeitura, na Avenida Alberto Braune, número 224, 1° andar, Centro. Os candidatos também podem realizar o cadastro através do e-mail: [email protected]

As vagas são para fisioterapeuta, clínico geral, técnico de enfermagem clínico 24 horas e psiquiatra infantil para trabalhar na rede de saúde. Os requisitos necessários para fazer parte do processo estão disponíveis no Diário Oficial.