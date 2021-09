Maquinas foram apreendidas e uma pessoa foi autuada pelo crime de contravenção - Divulgação

Maquinas foram apreendidas e uma pessoa foi autuada pelo crime de contravençãoDivulgação

Publicado 09/09/2021 23:01

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, fizeram uma batida em um estabelecimento comercial na Avenida dos Ferroviários, no bairro Jardim Ouro Preto, nesta quarta-feira (9/09), após denúncias de prática de jogo do bicho e de contravenção envolvendo máquinas caça-níqueis. No local foram apreendidas oito máquinas caça-níqueis e duas máquinas de jogo do bicho, além de seis talões de aposta e a quantia de R$ 263.

Um homem de 40 anos foi encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo) pela prática da contravenção penal, ele foi autuado e liberado, mas todo o material encontrado no estabelecimento permaneceu apreendido.

Também nesta quarta-feira, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 24 anos por tráfico de drogas. O suspeito foi abordado em um veículo, na Rua Francisco Cabral, no Cônego. Com ele foram apreendidos 17 papelotes de cocaína e um tablete de maconha.