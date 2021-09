Fundação Dom João VI, no centro de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 10/09/2021 21:00

A Fundação Dom João VI em Nova Friburgo foi premiada com o Diploma Heloneida Studart 2020/2021, concedido pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), como um instrumento de reconhecimento e estímulo às boas práticas culturais. Devido à pandemia e conforme o regulamento, este ano a premiação ocorrerá em novembro, de forma adaptada.

A escolha dos agraciados é feita anualmente por uma comissão composta por membros da Mesa Diretora e da Comissão de Cultura da Alerj. Diferentemente de outras edições, neste ano não haverá uma cerimônia presencial de entrega do diploma. Desta vez, os agraciados tomarão as telas da TV Alerj em um especial a ser exibido no dia 05 de novembro, Dia Nacional da Cultura.

Para o presidente da Fundação Dom João VI, Luiz Fernando Dutra Folly, essa homenagem serve de estímulo. “Essa premiação mostra que os trabalhos desempenhados na fundação tiveram um papel importante no Estado do Rio de Janeiro, que mereceram o reconhecimento da Assembleia Legislativa. Mostra que, apesar dos desafios, nosso caminho vai seguir em constância, visando o crescimento das atividades".



A Fundação Dom João VI é a guardiã da memória friburguense. Foi criada há 11 anos, no dia 29 de dezembro de 2009, pela Lei Municipal 3.836/2009, com a missão de preservar e difundir a história de Nova Friburgo e região. É composta por um conselho e uma sociedade de amigos.



O Diploma Heloina Studart de Cultura foi criado em 2009 pela Resolução 874/2009, a premiação carrega o nome da escritora e também ex-deputada estadual Heloneida Studart. Ela se destacou por abordar pautas feministas na política e por suas produções literárias. Desde a criação do diploma, diversos artistas e instituições voltados à promoção da cultura no estado já receberam a honraria.