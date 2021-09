Marcinho Alves agora é secretaria de Assistência Social e de Governo na gestão do prefeito Jphhny Maycon. Ambos são do partido Republicanos - Divulgação

Publicado 13/09/2021 20:27

A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou nesta segunda-feira (13/09) que o vereador licenciado Marcinho Alves passa a acumular a gestão de duas secretarias, tendo assumido agora a Secretaria de Governo. A pasta estava sob gestão do secretário Pierre de Moraes, que também estava à frente da Secretaria de Casa Civil.

Em junho, o vereador se licenciou do seu mandato na Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, no lugar da assistente social Eliana Mafort.

Vale destacar que, de acordo com as leis municipais, o vereador não acumula salários, mesmo coordenando dois ou mais cargos no Executivo. Além disso, com a licença de Marcinho Alves, quem assumiu o mandato no legislativo foi o suplente Pastor Wallace Guida Merchioro (Republicanos).